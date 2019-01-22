2019-01-22T09:36:59+03:00
Происшествия

Названа вероятная причина пожара на судах в Керченском проливе

Причиной пожара на судах в Керченском проливе могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасенных во время пожара в Черном море везут в Керчь в тяжелом состоянииСпасенных во время пожара в Черном море везут в Керчь в тяжелом состоянииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Причиной пожара на судах в Керченском проливе, вероятнее всего, стали нарушения техники безопасности при передаче топлива с одного танкера на другой. Такую версию озвучил эксперт по морскому праву, главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко.

"Пожар, скорее всего, произошел во время операции STS перегрузки с судна на судно, а перегружали наверняка СУГ - сжиженный углеводород газ, пропан-бутан. Плюс – состояние судов - далеко не новые танкера, думается, при всем при этом еще и низкая квалификация экипажа", - сказал в специалист.

В Росморречфлоте пока придерживаются такой же версии, однако это лишь предположение, передает сайт kp.ru.

Напомним, что вечером в понедельник, 22 января, в районе Керченского пролива загорелись два танкера под флагом Танзании. Речь идет о судах "Канди" и "Маэстро", которые в момент инцидента находились на якорной стоянке в нейтральных водах.

Огонь заметили моряки с проплывающего мимо корабля, они-то и сообщили о случившемся на сушу. Экипаж самих танкеров никаких сигналов не подавал. По словам очевидцев, сначала во время перевалки топлива произошел взрыв, и лишь потом вспыхнул пожар, который перекинулся с одного судна на другое. Пытаясь спастись, моряки прыгали за борт.

Известно, что на борту "Маэстро" находились всего 14 человек - по 7 граждан Турции и Индии, а на "Канди" - 17 членов экипажа (9 граждан Турции и 8 граждан Индии). Сейчас несколько судов с пострадавшими моряками движутся к берегам Крыма. По последним данным, удалось спасти не менее 14 человек, 10 погибли. Судьба остальных пока неизвестна.

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