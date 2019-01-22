СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-22T09:38:05+03:00

Изначально в Росстате планировали цифру в 157 млн человек, но потом скорректировали показатель

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Вопросы демографической политики обсуждались на Гайдаровском форуме. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о планируемом приросте населения страны. К 2023–2024 годам начнется прирост населения, это повлечет за собой благоприятные последствия для дальнейших прогнозов: к 2036 году в России будет проживать 153,2 млн человек. Изначально прогнозы Росстата были оптимистичнее, ожидалось, что рост населения будет до 157 млн человек, но потом цифру скорректировали.

Сейчас в стране наблюдается естественная убыль населения. 2018 год был далеко не лучшим с демографической точки зрения. Смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. До этого худшим считался 2011 год -129 тыс.человек. «Лидером» стал 2001-й год, когда убыль населения составила 943 тысяч человек.

Не исключено, что комплекс мер по поддержке семей для увеличения рождаемости будет продлен. Многие эксперты уверены, что без этого не обойтись.

Сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,62, его хотят повысить до 1,7 к 2024 году. Специально для этого выделят 2,9 трлн рублей на шесть лет.

Нацпроект «Здравоохранение» тоже должен позитивно отразиться на статистике. Смертность населения сократится к 2024 году: младенческая с 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся детей до 4,5; от сердечно-сосудистых заболеваний — с 588 случаев на 100 тыс. населения до 450, от новообразований — с 201 до 185 случаев. Этот проект обойдется бюджету в 1,3 трлн рублей.

Если принятые меры не приведут к запланированным результатам, то чиновники готовы принять новые способы поддержки, но пока это далекие планы. Хотя эксперты полагают, что озаботиться этими мерами стоит уже сейчас, пишет газета «Известия».

Нынешний уровень инвестиций в семейную политику по нацпроекту «Демография» менее 0,5% ВВП не позволит обеспечить естественный прирост населения. Необходимо увеличить вложения до уровня 2% ВВП, полагает руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.