2019-01-22T10:58:00+03:00
В мире

В Пакистане убили сына духовного лидера «Талибана»* Муллы Омара

По некоторым данным, мужчину сначала похитили, а потом расстреляли
Татьяна СЫКОВА
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Представители движения пока не комментируют информацию. Фото: JAWAD JALALI/EPA/TASSПредставители движения пока не комментируют информацию. Фото: JAWAD JALALI/EPA/TASS
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В пакистанском городе Пешавар провинции Хайбер-Пахтунхва был убит сын основателя и духовного лидера запрещенного в России исламского движения «Талибан» Мухаммада Умара, больше известного как Мулла Омар.

По некоторым данным сына Муллы Омара схватили в плен и вывезли в другую местность, после чего он был сначала ранен, а потом расстрелян. В расправе участвовали неизвестные вооруженные лица. Представители «Талибан» пока никак не прокомментировали эту информацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское информагентство ИРНА.

Напомним, запрещенное в России исламское движение зародилось в 1994 году в Афганистане, по данным на 2010 год в рядах талибов воевали около 27 тысяч боевиков. Мухаммад провозгласил себя амиром (главой) Исламского Эмирата Афганистан. Именно с подачи Муллы Омара были уничтожены множество немусульманских памятников в Афганистане. В июле 2015 года группировка подтвердила смерть своего лидера. По имеющимся данным, он умер от туберкулеза. У Муллы Омара было четыре жены и четверо детей: два сына и две дочери. Одна из дочерей погибла при взрыве в 2009 году.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по талибам* в провинции Гильменд Афганистана погибли около тридцати мирных граждан. В ноябре прошлого года боевики движения Талибан* захватили базу правительственных войск Афганистана, расположенную в провинции Урузган.

*Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией 14.02.2003 (решение вступило в силу 04.03.2003).

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