2019-01-22T10:58:17+03:00
Общество

В столичном метро предложили запретить сидеть «нога на ногу»

Инициативная группа намерена собрать подписи и добиться введения ограничений на любимую многими пассажирами позу
Татьяна СЫКОВА
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Любителей позы «нога на ногу» могут ограничить в метро.Любителей позы «нога на ногу» могут ограничить в метро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Привычка людей ехать в вагоне метро, закинув одну ногу на другую, раздражает многих пассажиров. Инициативная группа выступила за то, чтобы запретить в столичном метро подобную вольготную позу. Она мешает тем, кто стоит, держась за поручни, препятствует свободному проходу. Особенно это чувствуется при плотном пассажиропотоке. Кроме того, любители позы «нога на ногу» пачкают одежду и сумки других пассажиров.

Соответствующее обращение появилось на сайте Российской общественной инициативы. Человек, создавший петицию, попросил во время движения поезда по громкой связи напоминать пассажирам о недопустимости этой позы.

«Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду», - отмечается в послании.

Автор заявил, что в подземке уже напоминают о том, что необходимо снимать рюкзаки со спины, напоминание про ноги тоже не будет лишним. Пока инициативу поддержали около двухсот человек, причем более ста человек высказались против. Для того, чтобы вопрос рассмотрели столичные власти, нужно собрать 100 тысяч голосов.

ранее депутат Москгордумы предлагал запретить в метро кофе и вязание. Горячий напиток и острые спицы могут представлять опасность для пассажиров.

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