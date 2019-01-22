2019-01-22T11:07:12+03:00
В мире

Токийский суд в третий раз отклонил прошение юристов экс-главы Nissan об освобождении под залог

Карлос Гон находится под стражей с ноября прошлого года
Екатерина СВИНОВА
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В конце ноября прошлого года Карлос Гон был арестован властями ЯпонииВ конце ноября прошлого года Карлос Гон был арестован властями ЯпонииФото: REUTERS
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Окружной суд Токио отверг прошение адвокатов бывшего руководителя автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона об освобождении под залог.

Срок нахождения под стражей Гона продлен. Бизнесмен находится в тюрьме с 19 ноября 2018 года, передает NHK.

Напомним, адвокаты экс-главы альянса 18 января в третий раз подали прошение о его освобождении под залог. Юристы Гона раннее уже подавали подобное прошение, которое было отклонено судом. Позже адвокаты предприняли попытку обжаловать решение суда, в итоге ходатайство отклонили. Суд уверен, в случае освобождения Гон может бежать за границу, где у него имеется недвижимость.

Однако, Гон обещал не покидать Японию и обязался выполнять все поставленные ему условия, а также сдать свои паспорта если суд освободит его под залог.

В конце ноября прошлого года Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы властями Японии. Топ-менеджеров заподозрили в нарушении налогового законодательства. По данным следствия, Гон в течение пяти лет занижал в декларациях размер своего вознаграждения.

Глава автоконцерна получал до 2010 года около 2 млрд иен в год ($17,7 млн). Однако зарплата руководителя концерна подозрительным образом сократилась вдвое, после того, как компания потребовала открыто декларировать доходы топ-менеджеров.

Ранее Гон и Келли были официально уволены из Nissan. Компания Mitsubishi входящая в этот же альянс рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября. Карлосу Гону может грозить до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

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