2019-01-22T11:23:09+03:00
Спорт

Златан Ибрагимович посоветовал Гарри Кейну уходить из Тоттенхэма

Бывший нападающий Манчестера Юнайтед Златан Ибрагимович порекомендовал англичанину перейти в клуб побольше, чтобы начать выигрывать титулы
Дарья КРЫЛОВА
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Златан ИбрагимовичЗлатан ИбрагимовичФото: REUTERS
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«Я видел, как играет Кейн» - сказал Златан. – «Он все еще развивается, но играть за «Тоттенхэм» не то же самое, что за большой клуб. При всем уважении к лондонцам, мне кажется, что Кейн сможет заиграть в топ-клубе. Ему просто надо решиться на трансфер. Люди запоминают футболиста по титулам, которые он завоевал. Именно поэтому, если он хочет побеждать, надо уходить из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Гарри Кейн провел за Тоттенхэм 22 матча, в которых забил 14 голов.

Примечательным является прошедший 13 января матч против Манчестера Юнайтед, в котором удача оказалась явно на стороне «красных дьяволов». При явном статистическом и техническом перевесе «шпор», команда Сульшера все-таки одержала победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола является Решфорд, забивший с голевой передачи Поля Погба. Гарри Кейну же катастрофически не везло в этой игре, несколько раз он терял мяч и не замечал этого, бежал к воротам соперника уже без мяча под ногами. Несколько раз у него срывался удар.

Примечательно, что победу в матче против Фулхэма «шпоры» тоже вырвали, что говорится, зубами, и опять-таки обошлось без голов Гарри Кейна.

Лучшим бомбардиром АПЛ в текущем сезоне по праву считается нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, а Гарри Кейн в гонке бомбардиров занимает третью строчку.

В гонке за «золотую бутсу», Кейн так же стал третьим, уступив Лионелю Месси (1 место) и Мохаммеду Салаху (2 место).

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