Внешний долг России упал до десятилетнего минимума!
На 1 января 2019 года внешний долг России снизился до 453,7 миллиарда долларов, упав за минувший год более чем на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Регулятор отмечает, что внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах.
Около 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.
Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине 2014-го — 733 миллиарда долларов.