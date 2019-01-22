2019-01-22T11:23:17+03:00
Экономика

Внешний долг России упал до десятилетнего минимума!

За минувший год его размер уменьшился на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На 1 января 2019 года внешний долг России снизился до 453,7 миллиарда долларов, упав за минувший год более чем на 12 процентов — 64,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Регулятор отмечает, что внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах.

Около 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.

Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине 2014-го — 733 миллиарда долларов.

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