2019-01-22T12:37:08+03:00
Спорт

Кремль ожидает позитивного исхода в вопросе восстановления статуса РУСАДА

Во вторник, 22 января, WADA вынесет окончательное решение относительно соответствия российского агентства антидопинговому кодексу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января. ФОТО Александр Щербак ТАССВсемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января. ФОТО Александр Щербак ТАСС
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В Москве настроены на "позитивный лад" относительно вопроса восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA в Москве для осуществления всех необходимых процедур", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что предметно по данной теме стоит расспрашивать министерство спорта, поскольку в администрации президента предпочитают осторожно относиться к подобного рода вопросам, передает "Интерфакс".

Напомним, что уже в этот вторник, 22 января, Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА. Если российскую организацию лишат статуса соответствия, что наши спортсмены будут ограничены в правах на участие в международных соревнованиях.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам глава РУСАДА Юрий Ганус просил WADA подтвердить статус соответствия агентства всемирному антидопинговому кодексу.

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