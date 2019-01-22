Древний шотландский монумент оказался подделкой

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-22T12:41:53+03:00

Каменный памятник около 30 лет назад построил местный фермер

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Каменный памятник на севере Великобритании, напоминающий Стоунхендж, оказался подделкой. Специалисты по ошибке приняли постройку местного фермера за исторический монумент.

Оказалось, что местный фермер создал копию древнего монумента, которому насчитывается около тысячи лет, в приходе Леошель-Кушни в округе Абердиншир в Шотландии. Мужчина сам рассказал ученым, что построил «кромлех».

Отмечается, что если бы фермер не обратился в Археологическую службу Шотландии, специалисты бы так и решили, что его постройка является историческим памятником. Ученые выразили разочарование в связи с тем, что сооружение оказалось не подлинным, однако добавили, что, несмотря ни на что, оно является «отличительным элементом ландшафта», передает сайт телеканала «Звезда».

Оказалось, что местный житель создал «мегалит-новострой» в 1990-х годах. Он хотел разнообразить ландшафт своего поместья и решил самостоятельно построить необычную конструкцию, пишет сайт argumenti.ru.