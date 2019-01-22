2019-01-22T12:55:35+03:00
В мире

Оставшийся без зарплаты рабочий разнес построенный им отель экскаватором

Мужчина запрыгнул в кабину землеройной машины и влетел прямо в холл будущей гостиницы [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ливерпуле возмущенный рабочий разнес экскаватором отельВ Ливерпуле возмущенный рабочий разнес экскаватором отельФото: скриншот с видео
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Невыплаченная зарплата подтолкнула одного из рабочих английского города Ливерпуль к совершению преступления поистине разрушительного масштаба.

В минувшее воскресенье, 20 января, мужчина запрыгнул в кабину мини-экскаватора, заехал прямо в холл только что отстроенного им же отеля и начал громить ковшом мебель, стены и потолок.

Коллеги рабочего рассказали, что водитель землеройной машины разозлился из-за невыплаченных ему 600 фунтов стерлингов (51,4 тысячи рублей). Мужчина дождался пока работы будут полностью завершены, а после сам же разрушил все, что было построено.

Водитель экскаватора разгромил отель из-за невыплаты зарплаты.

"Сегодня должна была состояться сдача объекта - все было готово. Мы положили последнюю плитку, убрались и убедились, что все идеально. И тогда этот идиот на мини-экскаваторе решил проехать через все здание. Там было много рабочих и все буквально уронили челюсти на пол", — цитирует Sky News прораба Сэмюэла Уайта.

По его словам, погром длился примерно 20-30 минут. Нарушитель спокойствия скрылся с места преступления сразу после того, как услышал полицейские сирены. Его сейчас ищут.

Пострадавших в результате происшествия нет. Лишь у одного рабочего из-за выхлопов было диагностировано раздражение глаз. Представители сети отелей пока никак не прокомментировали произошедшее.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в Челябинской области был задержан гражданин Узбекистана, который также решил зрелищно отплатить обманувшим его работодателем. Шесть лет назад мужчина поджег два самосвала, микроавтобус "Соболь", экскаватор, бульдозер и кафе, владелицей которого была родственница хозяина карьера, где он работал. Ущерб составил более 7,5 млн рублей.

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