Google посвятил дудл советскому физику-теоретику Льву Ландау

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-22T13:13:04+03:00

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Сегодня, 22 января, стартовую страницу Google.ru украсил дудл (праздничный логотип), посвященный выдающемуся советскому физику- теоретику, лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. Акция приурочена к 111-летию со дня рождения легендарного ученного.

Google посвятил дудл Льву Ландау

Лев Ландау родился в 1908 году в столице Азербайджана городе Баку. С детства будущий лауреат Нобелевской премии проявлял способности к точным наукам. Ландау поступил в Бакинский университет, когда ему было всего 14 лет, причем сразу на два факультета, физико-математический и химический. Первые работы по теоретической физике Ландау опубликовал в 19 лет. В 26 лет стал доктором наук, в 27 - профессором.

Молодого советского ученого отправили в научную командировку в ведущие университеты Европы. В Берлинском университете Ландау познакомился с Альбертом Эйнштейном, в Копенгагене учился у Нильса Бора и до конца жизни считал его своим учителем. Позже Бор говорил, что Ландау являлся его лучшим учеником.

В 1962 году легендарному ученному присудили Нобелевскую премию по физике «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия». Ландау обнаружил уникальные особенности вещества.

Была у Ландау и не имеющая отношения к физике теория - теория счастья. Формула счастья, по мнению ученого, очень простая: любовь, плюс работа, плюс общение с людьми. Любви при этом нужно уделять не меньше тридцати процентов своего времени - иначе счастья не видать! «Если нет любви, нельзя принуждать себя к сожительству с нелюбимым человеком. Не надо забывать слов Иисуса Христа: «Да будут прощены ее грехи, ибо она много любила». Любовь превыше всего».

Лев Ландау сделал фундаментальные открытия во множестве областей теоретической физики: квантовой механике, астрофизике, гидродинамике, квантовой теории поля, магнетизме, сверхпроводимости, физике атомного ядра и элементарных частиц, физике космических лучей, физике низких температур, физике твердого тела, физике плазмы.

Среди открытий Льва Ландау значатся энергетические уровни заряженной частицы в магнитном поле, названные его именем. Именно под схемы уровней стилизованы буквы праздничного логотипа.

В 2008 году состоялась премьера фильма «Мой муж гений», снятого по книге супруги ученного Коры Ландау «Как мы жили».

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«Просто физик-теоретик. По-настоящему меня интересуют только пока еще неизвестные явления природы. И все. Исследования я не назвал бы работой. Это - высокое наслаждение, удовольствие, огромная радость», - так писал о себе «просто» физик-теоретик Лев Ландау. Нобелевский лауреат 1962 года и лауреат множества других престижных научных премий, академик Академии наук СССР, член Лондонского королевского научного общества, Национальной академии наук США, Датской и Нидерландской королевской академий наук (подробности)

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Академик Ландау нашел формулу любви

Этот фильм прогремел еще на уровне анонсов. За месяц до показа восстали ученики великого физика: «Искажен образ Ландау, фильм порочит великого ученого!». Не посмотрев фильм, уже высказались. Впрочем, физики сюжет знали и так. Все они читали откровенную книгу Коры Ландау «Как мы жили». Книгу эту принято порицать: как это может жена написать, что стелила постель мужу и его любовнице? Жуть, да? (подробности)