Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов компании Amazon

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-22T13:24:55+03:00

Специалисты службы выяснили, что данные подсети больше не используются для обеспечения работы Telegram

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Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих американской компании Amazon. Об этом во вторник, 22 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн. IP-адресов, принадлежащих компании Amazon", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорной службы.

В ведомстве пояснили, что данные подсети уже длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram, деятельность которого была запрещена на территории России Таганским судом Москвы еще в апреле прошлого года.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда в рамках исполнения вердикта Роскомнадзор начал массовую блокировку IP-адресов Amazon и Google, которые приложение использовало для обхода блокировки. Постепенно ограничения снимались, но лишь с тех подсетей, которые долгое время не использовались компанией Telegram.