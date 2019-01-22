Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в размере €19 млн

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-22T13:40:51+03:00

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Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду был приговорён к 23 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере почти 19 млн евро. Такое решение Провинциальный суд Мадрида вынес по делу об уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц.

По итогам слушаний спортсмен был признан виновным в совершении данного преступления. Следствию удалось доказать, что в период с 2011 по 2014 год он сокрыл от государства средства в размере 5,7 млн евро.

Как сообщает агентство EFE, сам Роналду уже также подтвердил факт достигнутого им с прокуратурой соглашения.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в мае 2018 года речь шла о выплате штрафа в размере 28 млн евро, иначе суд мог приговорить футболиста к восьми годам лишения свободы, однако португалец пошел на сделку со следствием, и сумму претензий снизили с 14,7 до 5,7 млн евро.