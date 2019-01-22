2019-01-22T14:21:14+03:00
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Москву самолет резко изменил курс

По некоторым данным, в настоящее время он направляется в аэропорт вылета
Дарья ИВАШКИНА
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Вылетевший из Сургута в Москву самолет резко изменил курсВылетевший из Сургута в Москву самолет резко изменил курсФото: REUTERS
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Самолет, вылетевший ранее во вторник, 22 января, из Сургута в Москву, резко изменил курс в районе населенного пункта Югорск. Предполагается, что развернуть лайнер потребовал один из пассажиров.

Судя по данным авиапортала Flightradar24.com, в настоящее время воздушное судно направляется в аэропорт вылета.

Между тем источник в экстренных службах уточнил, что на борту самолета имели место хулиганские действия. «На борту произошел факт хулиганства» - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в столичный аэропорт из Сургута, произошла нештатная ситуация. Так, один из пассажиров уже после того, как авиалайнер набрал высоту, потребовал развернуть его и взять курс на Афганистан. Стоит отметить, что по факту громкого ЧП на борту воздушного судна началась проверка.

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