Меркель рассказала о новом франко-немецком договоре

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-22T14:27:41+03:00

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В немецком городе Ахен во вторник, 22 января, Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новый двухсторонний договор о сотрудничестве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в новом соглашении Берлин и Париж обязуются предоставить друг другу любую помощь, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории.

«Уже во второй главе договора <...> мы, Германия и Франция, обязуемся в случае вооруженного нападения на суверенные территории оказать любую возможную помощь и поддержку, включая военные средства», - заявила Меркель на церемонии перед подписанием соглашения.

Новый договор уже получил название «Ахенское соглашение». Он предусматривает важные дополнения к Елисейскому договору, подписанному 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем. Франция и Германия считают, что дополнения стали необходимы ввиду глобальных вызовов XXI века.

«Ахенское соглашение» регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, усиление взаимодействия между гражданскими обществами. Между тем, многие предложения Парижа, в частности, о создании единой европейской армии, не были одобрены.

Как сообщает der Spiegel, договор «шокировал» представителей движения «желтые жилеты», которые выдвинули требования референдума по вопросу его подписание и ратификации. Они считают, что подписанием соглашения Макрон «распродаёт» Францию.

Напомним, что протесты желтых жилетов до сих пор продолжаются и на данный момент они выступает уже не только против повышение цен на топливо. Ранее kp.ru писал, что представители движения выдвигали требования выхода Франции из ЕС и НАТО.