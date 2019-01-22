В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Абэ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-22T14:31:17+03:00

Как стало известно, после переговоров российский и японский лидеры сделают заявление для СМИ

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Во вторник, 22 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказали подробности предстоящей встречи главы нашего государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам представителя Кремля, сначала политики пообщаются тет-а-тет, а затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака. После же этого, как ожидается, Путин и Абэ сделают заявление для СМИ. «Путин и Абэ сделают заявление для прессы по итогам рабочего визита», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе переговоров российский и японский лидеры планируют обсудить стратегию расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио.

Стоит отметить, что Синдзо Абэ еще в понедельник, 21 января, прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с ним в российскую столицу прилетела и его супруга Акиэ.