В Подмосковье проститутка пожаловалась в полицию, что ей не заплатили за секс

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-22T14:38:33+03:00

Чудесный вызов в полицию Одинцово удивил не только смелостью девушки, но и настойчивостью заявителя.

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38-летнюю Марину совершенно не волновало, что в России занятие проституцией является уголовно наказуемым. И по статье 241 УК РФ можно и вовсе уехать в места не столь отдаленные на несколько лет. Девушку волновало только вознаграждение, которого она лишилась.

По словам источника в правоохранительных органах, женщина 1980 года рождения приехала на вызов в одну из многоэтажек по Можайскому шоссе. Честно отработала заказ, но обещанного вознаграждения за плотские труды и потуги не получила.

Так как вызов в дежурку все-таки поступил, полиции пришлось отправить на место сотрудников ППС.