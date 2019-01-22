2019-01-22T15:12:43+03:00
Происшествия

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Мурманской области

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку
Дарья ИВАШКИНА
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Бомбардировщик Ту-22М3. Фото: Марина Лысцева/ТАСCБомбардировщик Ту-22М3. Фото: Марина Лысцева/ТАСC
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Во вторник, 22 января, появилась информация о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Как уточнил источник в силовых структурах, самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации, расположенном в Оленегорске.

«Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», - сказал собеседник ТАСС.

По некоторым данным, всего в момент ЧП на борту Ту-22М3 находились четыре человека. Предварительно, двое из них погибли при крушении, а еще двум членам экипажа - командиру и штурману - удалось остаться в живых.

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