Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Мурманской области

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-22T15:12:43+03:00

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Во вторник, 22 января, появилась информация о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Как уточнил источник в силовых структурах, самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации, расположенном в Оленегорске.

«Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», - сказал собеседник ТАСС.

По некоторым данным, всего в момент ЧП на борту Ту-22М3 находились четыре человека. Предварительно, двое из них погибли при крушении, а еще двум членам экипажа - командиру и штурману - удалось остаться в живых.