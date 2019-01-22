Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-22T15:10:31+03:00

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Появилась информация о задержании пассажира самолета, вылетевшего ранее во вторник, 22 января, из Сургута в Москву, из-за которого лайнеру пришлось совершать нештатную посадку в Ханты-Мансийске. Как стало известно, мужчину арестовали сразу после приземления.

По предварительным данным, речь идет о неком Павле, которому 41 год и который во время взлета самолета в Сургуте занимал место 14А.

Стоит отметить, что при задержании никто не пострадал. А источник ТАСС в правоохранительных органах заметил, что теперь пассажира-нарушителя могут обвинить по статье 211 УК РФ («Угон воздушного судна или водного транспорта»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в столичный аэропорт из Сургута, произошла нештатная ситуация. Так, один из пассажиров уже после того, как авиалайнер набрал высоту, потребовал развернуть его и взять курс на Афганистан. После этого самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск.

«Комсомольская правда» продолжает внимательно следить за ситуацией. Читайте онлайн-трансляцию происходящего в Ханты-Мансийске после нештатной посадки там рейса Сургут-Москва на сайте kp.ru.