Максим Шевченко: «Вопрос Курильских островов надо очень рационально оценивать»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-22T14:45:07+03:00

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Накануне в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, ведущий программы “Исключение из правил” Максим Шевченко высказал свое мнение по поводу вопроса Курильских островов.

В эфире радио «КП» Шевченко заявил, что Россия не должна отдавать Курильские острова Японии. Вместе с тем, государство должно предпринять все меры, чтобы сохранить хорошие отношения с японской стороной.

- Каждая страна преследует свои национальные интересы. Восстановление контроля над теми территориями, которые японцы полагают своими, для них является вопросом национальной чести и национального достоинства. Естественно, есть такие же интересы и с российской стороны. Мне кажется, что вопрос островов надо очень рационально оценивать. Конечно, мы не должны отдавать то, что было получено нами в ходе второй мировой войны. Но вместе с тем, хорошие отношения с Японией – это для России огромный шанс. Экономические отношения, доступ к японским технологиям, к японским финансовым возможностям, а это огромные возможности. Тем более, что Япония заинтересована в России как в союзнике. Теснимая и Китаем, и Кореей, которые развиваются и которые поджимают японцев и вытесняют с традиционных рынков. Поэтому, я думаю, тут более сложная дипломатическая игра, чем вопрос о двух островах, - заявил Максим Шевченко.

Курилы - цепь островов расположенных между полуостровом Камчатка и островом японским Хоккайдо, отделяют Охотское море от Тихого океана.

После окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Японская сторона приняла условия Потсдамской декларации 1945 года, по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу.

В 1951 году на международной конференции в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и 48 странами-участницами антифашистской коалиции. Согласно документу Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова и Сахалин. Однако, советская делегация не подписала этот договор. С точки зрения договорного права вопрос о принадлежности Южных Курил остался неопределенным. С того момента Курилы перестали быть японскими, но не стали советскими.

Японская сторона претендует на Курильские острова ссылаясь на то, что эти территории не входят в состав Курильских островов, от которых отказалась Япония по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года.

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