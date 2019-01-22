Опубликовано видео посадки самолета, экстренно изменившего курс из-за буйного пассажира

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-22T15:05:33+03:00

Вскоре после вылета из Сургута мужчина потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан [видео]

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На запасном аэродроме Ханты-Мансийска приземлился самолет, который вынужден был резко изменить курс из-за буйного пассажира на борту.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем во вторник, 22 января, лайнер Boeing-737 компании "Аэрофлот" вылетел из Сургута в Москву. Однако вскоре после того, как судно набрало высоту, один из пассажиров потребовал изменить курс и направиться в Афганистан. В результате самолет резко развернулся на границе ХМАО и Свердловской области и проследовал в Ханты-Мансийске.

Посадка самолета рейсом Сургут - Москва после нештатной ситуации попала на видео.

На взлетно-посадочной полосе нарушителя спокойствия уже ждали правоохранители. Они задержали мужчину, которого, по неподтвержденным данным, зовут Павел. При себе у буйного пассажира не нашли никакого оружия.

Как сообщили "КП" в пресс-службе "Аэрофлота", борт будет находится в терминале Ханты-Мансийска на протяжении 1 часа 56 минут. После лайнер вылетит в "Шереметьево", как и было запланировано изначально. Ожидается, что самолет прибудет в Москву в 19.30 по мск, что на три часа позже установленного графиком времени.

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