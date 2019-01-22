2019-01-22T15:08:19+03:00
Общество

В Китае 20 врачей два часа реанимировали пациента

Мужчина нуждался в непрямом массаже сердца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае врачи 2 часа реанимировали пациента и спасли егоВ Китае врачи 2 часа реанимировали пациента и спасли егоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Доктора китайской клиники два часа боролись за жизнь пациента и смогли спасти его. Мужчина пережил клиническую смерть, однако благодаря стараниям врачей его удалось реанимировать.

Сообщается, что инцидент произошел в клинике при Университете традиционной китайской медицины в провинции Ляонин. Пациент с диагнозом «остановка сердца» поступил в приемный покой. Врачи начали немедленно делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Все то время, пока мужчину везли по коридорам в реанимацию , доктора по очереди залезали на каталку и совершали около сотни сильных нажимов на грудную клетку. Реанимационные мероприятия продолжились и послед того, как пациента подключили к специальной аппаратуре.

Согласно правилам, в Китае принято прекращать реанимационные мероприятия через 50 минут после того, как у пациента зафиксирована клиническая смерть. Однако в данном случае усилия врачей привели к тому, что аппарат зафиксировал слабую сердечную деятельность и 20 специалистов продолжили работу. Чтобы вернуть мужчину к жизни им потребовалось два часа, после чего сердце пациента удалось окончательно «завести».

В настоящее время мужчина находится на реабилитации, пишет сайт «Свободная пресса».

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