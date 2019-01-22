2019-01-22T15:40:32+03:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Защита американца намерена обжаловать данное решение в кассационном порядке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАССПол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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Московский городской суд во вторник, 22 января, признал законной меру в виде заключения под арест обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Адвокат американца Владимир Жеребенков просил освободить своего подзащитного под залог. Рассмотрение ходатайства проходило в режиме закрытого судебного заседания, поскольку в деле присутствуют сведения, содержащие государственную тайну. По итогам инстанция огласила лишь резолютивную часть решения.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - цитирует ТАСС судью.

Жеребенков уже пообещал обжаловать данное решение в кассационном порядке. По мнению адвоката, его клиент мотивированно изложил суду факты в пользу своей невиновности, а в версии следствия "есть много слабых мест".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года по обвинению в осуществлении шпионской деятельности, направленной против России. В МИД РФ сообщили, что американец был взят с поличным.

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