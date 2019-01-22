2019-01-22T15:46:11+03:00
В мире

ЕК оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро

Европейская комиссия обвинила платежную систему в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и ограничении возможностей европейских бизнесменов
Елена Гильманова
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ЕК оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евроЕК оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 22 января, Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В вину компании также вменяется ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться лучшими условиями, предлагаемыми банками в других странах Европейского Союза.

"Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", - сообщил высший орган исполнительной власти ЕС.

На данный момент штраф является последним в серии взысканий за последнее десятилетие, которое Комиссия ЕС действует в качестве антимонопольного регулятора для 28 членов Европейского Союза.

Например, ранее сайт kp.ru писал о штрафе в 4,34 миллиарда евро, который Еврокомиссия взыскала с Google за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Также она юридически обязала Visa Europe ограничить уровень обменных сборов для всех операций с дебетовыми и кредитными картами в рамках Европейского экономического пространства.

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