2019-01-22T16:10:05+03:00
Происшествия

Суд приговорил троих членов движения "Артподготовка"* к длительным тюремным срокам

Мужчины признаны виновными в подготовке террористического акта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Активисты движения вступили в сговор и готовили теракт с использованием «коктейлей Молотова»Активисты движения вступили в сговор и готовили теракт с использованием «коктейлей Молотова»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский окружной военный суд приговорил трех активистов экстремистского движения "Артподготовка"* к длительным срокам заключения. Так, Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по 8 лет колонии строгого режима, а Олег Иванов был осужден на 7 лет лишения свободы.

При этом гособвинение требовало для обвиняемых в подготовке теракта мужчин несколько более суровое наказание - 9 лет тюрьмы каждому, сообщает ТАСС.

Напомним, что данные члены экстремистского движения были арестованы в ноябре 2017 года по подозрению в приготовлениях к осуществлению теракта и участию в террористическом сообществе. Все мужчины до сих пор отрицают свою вину, однако, по данным следствия, в их квартирах были найдены неопровержимые доказательства - 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами и устройства для изготовления "коктейлей Молотова".

Правоохранители считают, что все это мужчины хотели использовать с целью организации массовых беспорядков 5 ноября 2017.

Сайт kp.ru писал о том, что подсудимые действительно открыто обсуждали в соцсетях вопросы о захвате власти, обесточивании Новосибирска и убийстве силовиков.

* - экстремистское движение "Артподготовка" внесено в перечень запрещенных в России организаций.

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