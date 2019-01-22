2019-01-22T16:23:39+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске начался штурм захваченного самолета

Речь идет о лайнере, вылетевшем ранее во вторник из Сургута в Москву
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Ханты-Мансийске начался штурм захваченного самолетаВ Ханты-Мансийске начался штурм захваченного самолетаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Появилась информация о том, что в аэропорту Ханты-Мансийска начался штурм самолета Сургут-Москва, который ранее во вторник, 22 января, был захвачен одним из пассажиров.

Между тем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пока никак не комментируют ситуацию.

- Пока работают правоохранительные органы, злоумышленник находится внутри самолета. Пока мы не можем давать преждевременные сообщения о развитии событий. Рассчитываем, что в ближайшее время все необходимые меры будут приняты, - сказал Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь НАК Андрей Пржездомский.

Однако один из пассажиров захваченного борта сообщил «КП», что захватчика уже вывели из самолета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в Москву из Сургута, произошла нештатная ситуация: после того как авиалайнер набрал высоту, один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и взять курс на Афганистан. После этого самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где чуть позже и совершил вынужденную посадку.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА САЙТЕ KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Владимир Жириновский: «Японцы нам взамен ничего не дадут при передаче Курил»
Суд приговорил троих членов движения "Артподготовка"* к длительным тюремным срокам
Российский хоккеист устроил драку во время матча
ЕК оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Путин рад регулярным встречам с Абэ
Причина крушения Ту-22М3 в Мурманской области: самолет попал в снежный заряд
В Кремле стартовала встреча Абэ и Путина
В Китае 20 врачей два часа реанимировали пациента
Опубликовано видео посадки самолета, экстренно изменившего курс из-за буйного пассажира
Максим Шевченко: «Вопрос Курильских островов надо очень рационально оценивать»
Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Мурманской области
В Подмосковье проститутка пожаловалась в полицию, что ей не заплатили за секс
В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Абэ
Самолет из Сургута, экстренно изменивший курс, приземлился в Ханты-Мансийске
Меркель рассказала о новом франко-немецком договоре
Вылетевший из Сургута в Москву самолет резко изменил курс