В Ханты-Мансийске начался штурм захваченного самолета

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-22T16:23:39+03:00

Речь идет о лайнере, вылетевшем ранее во вторник из Сургута в Москву

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Появилась информация о том, что в аэропорту Ханты-Мансийска начался штурм самолета Сургут-Москва, который ранее во вторник, 22 января, был захвачен одним из пассажиров.

Между тем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пока никак не комментируют ситуацию.

- Пока работают правоохранительные органы, злоумышленник находится внутри самолета. Пока мы не можем давать преждевременные сообщения о развитии событий. Рассчитываем, что в ближайшее время все необходимые меры будут приняты, - сказал Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь НАК Андрей Пржездомский.

Однако один из пассажиров захваченного борта сообщил «КП», что захватчика уже вывели из самолета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в Москву из Сургута, произошла нештатная ситуация: после того как авиалайнер набрал высоту, один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и взять курс на Афганистан. После этого самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где чуть позже и совершил вынужденную посадку.

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