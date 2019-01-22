Владимир Жириновский: «Японцы нам взамен ничего не дадут при передаче Курил»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-22T16:15:49+03:00

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Вопрос передачи Курильских островов Японии последнее время вызывает множество острых дискуссий. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал возможность передачи остров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Политик заявил, отдав Курилы, Россия ничего не приобретет, а лишь только потеряет. Если острова отойдут Японии, это не только снизит авторитет страны на мировой политической арене, но ухудшит ситуацию с выловом морских биоресурсов.

- Я считаю, что этого не должно быть, поскольку это потеря нашего авторитета. Это продолжение линии большевиков. Цари собирали русские земли, а большевики, начиная с 1920 года, вот ровно сто лет, они раздают. Сто лет раздают наши земли с нашим народом. Это будет тяжелейший удар. Второе. Я уверен, что наши военачальники абсолютно не согласны. Это резко ухудшит наше положение на Дальнем Востоке с точки зрения маневров Тихоокеанского флота. Это биоресурсы. Все потоки рыбы будут заворачиваться в сторону Японских островов. И к нам в Охотское море на нерест в реки Магадана и других областей они не дойдут. И это все только минус, никакого плюса нет от передачи. Ничего японцы нам взамен не дадут. Но если что-то и дадут, это несоизмеримо с тем, что мы теряем, - прокомментировал лидер партии ЛДПР.

Курилы - цепь островов расположенных между полуостровом Камчатка и островом японским Хоккайдо, отделяют Охотское море от Тихого океана.

После окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Японская сторона приняла условия Потсдамской декларации 1945 года, по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу.

В 1951 году на международной конференции в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и 48 странами-участницами антифашистской коалиции. Согласно документу Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова и Сахалин. Однако, советская делегация не подписала этот договор.

Японская сторона претендует на Курильские острова ссылаясь на то, что эти территории не входят в состав Курильских островов, от которых отказалась Япония по Сан-Францискому мирному договору 1951 года.

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