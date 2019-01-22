2019-01-22T16:20:58+03:00
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Глава банка Герман Греф признан самым лучшим российском бренд-менеджером
Елена Гильманова
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Сбербанк признан вторым по силе брендом мираСбербанк признан вторым по силе брендом мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ежегодном рейтинге Brand Finance Global 500 консалтинговой компании Brand Finance бренд Сбербанка в очередной раз признан самым дорогим в России Центральной и Восточной и Европы. Кроме того, в этом году банк стал вторым в рейтинге сильнейших брендов мира. Его опередил только автопроизводитель Ferrari.

По индексу силы бренда Сбербанк стал самым сильным банковским брендом в мире. Помимо первенства в банковской категории, Сбербанк вошел в топ-3 самых сильнейших мировых брендов, став вторым. Ключевым фактором для увеличения силы бренда стали инвестиции в проекты развития, сделанные за минувший год, когда стоимость Сбербанка выросла с 11,6 до 12,4 миллиардов доллара.

Между тем среди самых дорогих брендов российский банк занял 139-е место. Годом ранее кредитная организация находилась на 129-м месте. Но среди брендов России и стран Центральной и Восточной Европы Сбербанк второй год подряд признан самым дорогим.

Лидерство в списке самых дорогих брендов удерживает Amazon, ценность которого эксперты оценили в 187,9 миллиарда долларов (рост на 24,6%). Второе место осталось за Apple с ценностью в 153,6 миллиарда (рост на 5%), а третье место за Google (142,7 миллиарда с ростом на 18,1%).

Также компания Brand Finance рассчитала отдельный индекс для глав компаний. Рейтинг показывает качество работы бренд-менеджеров. Первенство досталось главе Amazon Джеффу Безосу. Единственным россиянином в списке оказала глава Сбербанка Герман Греф, который занял 69-е место

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