2019-01-22T16:30:03+03:00
Политика

В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров

Мобильный радиолокационный комплекс позволит перехватить все направления, откуда ракеты могут наносить удар по регионам Урала, Сибири и Центральной России
Ася РОМАНЧУК
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В Арктике развернут мобильный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н»В Арктике развернут мобильный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Арктике развернут мобильный радиолокационный комплекс (РЛК) «Резонанс-Н» с элементами искусственного интеллекта. Радар способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии в тысячу километров.

Комплексу по силам заметить и классифицировать летательные объекты с малой отражающей поверхностью. «Резонанс-Н» может обнаруживать малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, мини-дроны, вертолеты и самолеты-невидимки, изготовленные с применением технологии «стелс».

В Минобороны рассказали, что одной из особенностей РЛК является отсутствие вращающихся антенн, их заменяют электронные средства. Так что электронное противодействие и иные помехи не смогут сбить работу «Резонанс-Н».

Размещается объект на грузовых автомобилях и в случае необходимости может быть легко переброшен в нужное место.

Укреплять данное направление важно, так как это кратчайший путь к российским границам с территории США, уверен бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

К 2020 году планируется полностью обновить парк вооружения отечественных частей ПВО, пишет газета «Известия».

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