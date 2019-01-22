2019-01-22T16:45:38+03:00
Происшествия

В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец

Ребенок упал в скважину диаметром 25 сантиметров [видео]
Ася РОМАНЧУК
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На месте происшествия дежурят не только спасатели, но и полицейскиеНа месте происшествия дежурят не только спасатели, но и полицейскиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании продолжается спасательная операция в городе Тоталан. Десятки представителей экстренных служб пытаются спасти двухлетнего мальчика, провалившегося в колодец.

Ребенок упал в шахту диаметром 15 сантиметров еще 13 января. С тех пор о нем ничего не известно. С помощью специального оборудования удалось увидеть внутри колодца личные вещи малыша, но до него видеокамера так и не добралась.

Чтобы спасти ребенка есть только единственный выход – пробурить рядом аналогичный колодец и уже из него ход в шахту, где находится ребенок. Именно на эту процедуру ушло несколько дней.

22 января начался заключительный этап операции. В специальной капсуле спасатели спустятся на глубину в 60 метров и уже там продолжат поиски. Родные ребенка не теряют надежду, что он все еще жив, сообщает Пятый канал.

Сайт kp.ru писал, что в Тотален, где произошел инцидент, семья с малышом приехала, чтобы навестить родственников. Пока взрослые общались ребенок играл с двоюродным братом на улице. Однако во время игры он не удержался и упал в колодец.

Операция по спасению малыша из колодца в Испании затянулась на девять дней.О пропавшем в городе Тоталан ребенке по-прежнему ничего не известно.

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