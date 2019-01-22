Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-22T16:59:33+03:00

При этом у подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию взято обязательство о явке

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Во вторник, 22 января, стало известно, что Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, отпустили из полиции под подписку об обязательстве о явке. Таким образом, правоохранители не стали выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию.

Как уточнил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, никаких обвинений Вашукевич и Кириллову предъявлено не было. «Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции. <...> Обвинений не предъявлено. Отобрано обязательство о явке», - написал Чиков в соцсетях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером. Оперативники встретили депортированных из Таиланда организаторов секс-тренингов прямо в аэропорту Шереметьево.

А 22 января Нагатинский суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство следствия об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.