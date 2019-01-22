2019-01-22T17:37:13+03:00
Происшествия

Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт

В отношении него возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия" [видео]
Елена Гильманова
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Cамолет "Боинг" авиакомпании "Аэрофлот".Cамолет "Боинг" авиакомпании "Аэрофлот".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одина из пассажиров авиарейса Сургут-Москва, на котором мужчина потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан, рассказала о случившемся Радио "Комсомольская правда".

Корреспондент Радио "Комсомольская правда" поговорил с женщиной по имени Нариман, находящийся на борту самолета.

- Вывели того человека из самолета. Штурмовали самолет и вывели, - сообщила пассажирка.

Женщина не смогла подробно рассказать о поведении человека, пытавшегося захватить самолет, поскольку почувствовала недомогание.

Напомним, причиной экстренной посадки самолета стали требования одного из пассажиров развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. Позднее мужчина был задержан, выяснилось, что он был пьян. По предварительным данным, угонщика зовут Павел. Против пассажира возбудили дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Задержание «захватчика» авиалайнера.Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали. Видео: ruptly.tv

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