Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
Одина из пассажиров авиарейса Сургут-Москва, на котором мужчина потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан, рассказала о случившемся Радио "Комсомольская правда".
Корреспондент Радио "Комсомольская правда" поговорил с женщиной по имени Нариман, находящийся на борту самолета.
- Вывели того человека из самолета. Штурмовали самолет и вывели, - сообщила пассажирка.
Женщина не смогла подробно рассказать о поведении человека, пытавшегося захватить самолет, поскольку почувствовала недомогание.
Напомним, причиной экстренной посадки самолета стали требования одного из пассажиров развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. Позднее мужчина был задержан, выяснилось, что он был пьян. По предварительным данным, угонщика зовут Павел. Против пассажира возбудили дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".
Задержание «захватчика» авиалайнера.Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали. Видео: ruptly.tv