2019-01-22T17:15:37+03:00
Спорт

Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации

И. о. президента организации будет Елена Аникина
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Зубков временно сложил полномочия президента Федерации бобслея РоссииАлександр Зубков временно сложил полномочия президента Федерации бобслея РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во вторник, 22 января, стало известно, что Александр Зубков временно сложил полномочия президента Федерации бобслея России. Как выяснилось, спортсмен принял решение оставить пост главы организации до окончания двухлетней дисквалификации, которая была наложена на него Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», - приводит слова Зубкова ТАСС.

А чуть позже стало известно, кто теперь будет исполнять обязанности президента Федерации бобслея России. Так, место Зубкова временно заняла член президиума спортивной организации Елена Аникина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января IBSF дисквалифицировала Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года и запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем, в том числе и административной. Причиной стали приписываемые спортсмену нарушения антидопинговых правил.

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