На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-22T17:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Военно-морской флот получит новый самолет, построенный на базе Ил-38Н «Новелла». Машина будет оснащена современной электроникой и, возможно, противолодочными ракетами. За счет оснащения с воздуха можно будет засечь субмарину, которая находится глубоко под водой. Создание нового противолодочного самолета, получившего прозвище «Суперновелла», было принято по результатам операции в Сирии.

В Главном штабе ВМФ рассказывают, что бортовые комплексы Ил заменят на более современные. Полную модернизация планируют завершить к 2025 году.

- Всего будет модернизировано порядка 25 противолодочных самолетов. Программа усовершенствования данных самолетов применяется уже порядка 15 лет. Регулярно появляются новые технологии, которые успешно адоптируют под самолет, — пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Специалисты допускают, что противолодочные самолеты могут получить современные радиогидроакустические буи разных типов, например, противокорабельные ракеты Х-35.

После модернизации «Суперновеллы» сохранят все летательные характеристики аппарата, максимальная скорость составит 650 км/час, а техническая дальность полета – 9500 километров.

Основные новинки будут спрятаны внутри самолета. Пока они держатся в секрете, но источники сообщают, что «Суперновеллы» получат современную оптико-электронную системой с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами, радиолокационную станцию и современную систему поиска субмарин по магнитному, шумовому и инфракрасному полям. Это позволит обеспечить одновременное сопровождение нескольких десятков воздушных целей на дальности до 90 км, а надводных кораблей и судов — до 320 км, пишет газета «Известия».

В апреле 2018 года на аэродроме в Жуковском готовились к худшему. Вдоль «взлетки» выстроились кареты «скорой помощи», пожарные машины, саму взлетно-посадочную полосу поливали пеной... В это время в воздухе борт индийских ВМС Ил-38SD (бортовой номер IN-306, в эксплуатации с 1968 года), наматывал круги, сжигая топливо. При посадке датчик показал невыход передней стойки шасси...