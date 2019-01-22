2019-01-22T17:30:49+03:00
Политика

На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами

Машину оснастят самой современной электроникой и вооружат противокорабельными ракетами
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Ил-35 Н "Новелла" оснастят новым оборудованиемИл-35 Н "Новелла" оснастят новым оборудованиемФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Военно-морской флот получит новый самолет, построенный на базе Ил-38Н «Новелла». Машина будет оснащена современной электроникой и, возможно, противолодочными ракетами. За счет оснащения с воздуха можно будет засечь субмарину, которая находится глубоко под водой. Создание нового противолодочного самолета, получившего прозвище «Суперновелла», было принято по результатам операции в Сирии.

В Главном штабе ВМФ рассказывают, что бортовые комплексы Ил заменят на более современные. Полную модернизация планируют завершить к 2025 году.

- Всего будет модернизировано порядка 25 противолодочных самолетов. Программа усовершенствования данных самолетов применяется уже порядка 15 лет. Регулярно появляются новые технологии, которые успешно адоптируют под самолет, — пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Специалисты допускают, что противолодочные самолеты могут получить современные радиогидроакустические буи разных типов, например, противокорабельные ракеты Х-35.

После модернизации «Суперновеллы» сохранят все летательные характеристики аппарата, максимальная скорость составит 650 км/час, а техническая дальность полета – 9500 километров.

Основные новинки будут спрятаны внутри самолета. Пока они держатся в секрете, но источники сообщают, что «Суперновеллы» получат современную оптико-электронную системой с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами, радиолокационную станцию и современную систему поиска субмарин по магнитному, шумовому и инфракрасному полям. Это позволит обеспечить одновременное сопровождение нескольких десятков воздушных целей на дальности до 90 км, а надводных кораблей и судов — до 320 км, пишет газета «Известия».

В апреле 2018 года на аэродроме в Жуковском готовились к худшему. Вдоль «взлетки» выстроились кареты «скорой помощи», пожарные машины, саму взлетно-посадочную полосу поливали пеной... В это время в воздухе борт индийских ВМС Ил-38SD (бортовой номер IN-306, в эксплуатации с 1968 года), наматывал круги, сжигая топливо. При посадке датчик показал невыход передней стойки шасси...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров