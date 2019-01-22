В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-22T17:39:42+03:00

При этом мужчина сбил полицейского, который хотел его остановить

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Во вторник, 22 января, появилась информация о том, что неизвестный пытался протаранить на своем автомобиле ворота президентского дворца в Варшаве. Таким образом он, судя по всему, намеревался проникнуть на территорию резиденции польского лидера Анджея Дуды.

При этом злоумышленник сбил полицейского, который хотел его остановить. В результате правоохранителю потребовалась помощь медиков и его пришлось везти в больницу.

Что касается самого виновника происшествия, то его удалось задержать. Им оказался 36-летний мужчина, передает местное агентство РАР.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года 48-летний южнокорейский госслужащий, будучи за рулем своего легкового автомобиля, попытался протаранить ворота посольства США в Сеуле. Однако он также был задержан стражами порядка.