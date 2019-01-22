Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
Компания Apple в 2019 году представит миру свою очередную новинку - iPhone XR второго поколения. Пока технические характеристики телефона держатся в секрете, но некоторые подробности просочились в прессу.
Известно, что iPhone получит мощнейший процессор и возможность беспроводной зарядки аккумулятора.
Представить новинку специалисты из Купертино планируют ближе к лету. Будет презентовано три новых продукта: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR второго поколения. Последний гаджет будет оснащен самым новым мощным процессором Apple Bionic A13.
Во всех моделях доработана система распознавания лиц и улучшили объемы хранилища.
На рынках появятся модели с четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти или четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти.
Для тех, кто обеспокоен качеством фотографий, то в смартфонах будет установлена двойная фронтальная камера с расширением 24 мегапикселя, сообщает телеканал «360».