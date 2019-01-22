2019-01-22T17:46:14+03:00
Умные вещи

Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения

Новинка появился на рынке в 2019 году
Ася РОМАНЧУК
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Компания Apple в 2019 году представит миру свою очередную новинку - iPhone XR второго поколения.Компания Apple в 2019 году представит миру свою очередную новинку - iPhone XR второго поколения.Фото: Алиса ТИТКО
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Компания Apple в 2019 году представит миру свою очередную новинку - iPhone XR второго поколения. Пока технические характеристики телефона держатся в секрете, но некоторые подробности просочились в прессу.

Известно, что iPhone получит мощнейший процессор и возможность беспроводной зарядки аккумулятора.

Представить новинку специалисты из Купертино планируют ближе к лету. Будет презентовано три новых продукта: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR второго поколения. Последний гаджет будет оснащен самым новым мощным процессором Apple Bionic A13.

Во всех моделях доработана система распознавания лиц и улучшили объемы хранилища.

На рынках появятся модели с четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти или четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Для тех, кто обеспокоен качеством фотографий, то в смартфонах будет установлена двойная фронтальная камера с расширением 24 мегапикселя, сообщает телеканал «360».

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