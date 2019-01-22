2019-01-22T17:56:39+03:00
Политика

В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США

Между тем, как считают в дипведомстве, 2018 год не принес позитивных подвижек в российско-американских отношениях
Дарья ИВАШКИНА
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В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и СШАВ МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 22 января, в МИД РФ рассказали об основных внешнеполитических итогах 2018 года. В частности, в дипведомстве заметили, что прошедший год не принес позитивных подвижек в российско-американских отношениях, несмотря на проявляемую Россией готовность к диалогу.

Однако, несмотря на то, что российско-американский политический диалог «имел ограниченный характер», каналы связи между военными России и США по недопущению вооруженных инцидентов работали исправно.

«Политический диалог имел ограниченный характер: состоялся двусторонний саммит (в Хельсинки), осуществлялись спорадические контакты на уровне руководства внешнеполитических ведомств, рабочее взаимодействие по ряду вопросов международной повестки дня <…>. Исправно работали каналы связи между военными по недопущению вооруженных инцидентов», - говорится в заявлении министерства иностранных дел нашей страны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и США «отравлены». При этом он выразил надежду на то, что Вашингтон осознает важность совместной борьбы с такими угрозами, как терроризмом.

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