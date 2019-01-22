2019-01-22T18:11:27+03:00
Политика

Завершились переговоры Путина и Абэ

Встреча президента РФ с японским премьером продолжалась более трех часов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: пресс-служба президента РФПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: пресс-служба президента РФ
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Во вторник вечером, 22 января, в Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Так, встреча двух лидеров продолжалась более трех часов.

«Три часа идут переговоры Путина и Абэ, заявления для прессы сдвинулись», - отметил чуть ранее спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

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