2019-01-22T19:07:55+03:00
Политика

Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Глава международного комитета Совета Федерации также заявил, что Россия готова оказывать всевозможную поддержку ближневосточному агентству, как финансовую, так и политическую
Елена Гильманова
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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Во вторник, 22 января, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что односторонняя позиция США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке ведет к обострению внутрипалестинских противоречий в регионе. Свое мнение государственный деятель высказал на встрече с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьером Кренбюлем.

«Мы испытываем возрастающую обеспокоенность в связи с динамикой ситуации в ближневосточном урегулировании. На наш взгляд, в последнее время очевидна тенденция на усиление односторонних подходов в этом урегулировании. Мы, в частности, наблюдаем эту тенденцию в действиях нынешней администрации США», - сказал депутат.

В качестве примеров Косачев привел перенос американского посольства в Иерусалим и продолжающиеся разговоры о «сделке века, которая должна перевернуть ситуацию».

«Радикализация подходов с одной стороны неизбежно ведет к радикализации подходов с другой. С нашей точки зрения, уже внутрипалестинские противоречия между ФАТХ и ХАМАС лишь обостряются, и перспектива организации некой общепалестинской позиции в будущих переговорах с Израилем становится, к сожалению, все более и более проблематичной», - подчеркнул дипломат позицию Совфеда.

На состоявшейся встрече Косачев напомнил, что Российская Федерация выделит в ближайшие годы более 10 миллионов долларов на деятельность ближневосточного агентства. Говоря «от имени всех российских ведомств», он заверил, что поддержка будет не только финансовой. «В не меньшей степени это и политическая поддержка, которую мы, безусловно, готовы манифестировать во всех необходимых случаях», - добавил глава международного комитета Совфеда.

Ранее kp.ru писала о том, что, коментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке Косачев подчеркнул готовность России работать с Ираном и Израилем для снятия напряженности. Он подчеркнул, что для Российской Федерации нет врагов в ирано-израильском противостоянии.

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