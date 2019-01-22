2019-01-22T19:54:17+03:00
Происшествия

В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва

Следователи опубликовали небольшой фрагмент беседы с 41-летним Павлом Шаповаловым [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Следователи опубликовали небольшой фрагмент беседы с 41-летним Павлом ШаповаловымСледователи опубликовали небольшой фрагмент беседы с 41-летним Павлом ШаповаловымФото: кадр с видео
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Во вторник, 22 января, Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, подозреваемого в угоне самолета, следовавшего из Сургута в Москву.

На записи, которая длится всего пять секунд, следователи спрашивают у мужчины, есть ли у него с собой телефон, на что тот отвечает утвердительно. При этом, судя по кадрам, Шаповалов, который, как отмечалось ранее, находился на борту угнанного из воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения, только приходит в себя и с трудом осознает происходящее.

Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова.Следственный комитет опубликовал видео допроса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в Москву из Сургута, произошла нештатная ситуация. Один из пассажиров прорвался в кабину пилотов во время полета и потребовал изменить курс на Афганистан. В итоге лайнер был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где чуть позже и совершил вынужденную посадку. При этом самолет пришлось брать штурмом, в ходе которого и был задержан захватчик.

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