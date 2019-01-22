Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Во вторник, 22 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт.
Этот документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения положенной им выплаты.
Таким образом, теперь профильные учреждения будут запрашивать все необходимые им документы и информацию, подтверждающую уплату гражданами ежемесячного взноса, у регионального оператора капремонта или владельца специального счета.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года российский лидер подписал закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Речь идет о документе, который должен упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.