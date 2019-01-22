СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-22T19:19:59+03:00

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Во вторник, 22 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт.

Этот документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения положенной им выплаты.

Таким образом, теперь профильные учреждения будут запрашивать все необходимые им документы и информацию, подтверждающую уплату гражданами ежемесячного взноса, у регионального оператора капремонта или владельца специального счета.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года российский лидер подписал закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Речь идет о документе, который должен упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.