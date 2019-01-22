Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-22T19:45:30+03:00

При этом президент незалежной выразил мнение, что эта награда «абсолютно заслуженная»

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Во вторник, 22 января, украинский президент Петр Порошенко вручил звезду Героя Украины лидеру раскольников Филарету. При этом глава незалежной выразил мнение, что эта награда «абсолютно заслуженная». Также лидер соседнего государства назвал бывшего предстоятеля неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата «духовным лидером украинского народа».

«Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа. Поэтому я принял решение присвоить вам звание Героя Украины. Подчеркиваю, что ваша награда - абсолютно заслуженная», - приводит слова Порошено официальный сайт президента Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января украинский лидер Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви Филарету звание Героя Украины. Кстати, при присвоении этого звания вручается орден «Золотая звезда» за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства за выдающиеся трудовые достижения. Филарет получил обе награды.