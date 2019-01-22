2019-01-22T19:45:30+03:00
Политика

Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины

При этом президент незалежной выразил мнение, что эта награда «абсолютно заслуженная»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент Украины Петр Порошенко вручил звезду Героя Украины лидеру раскольников Филарету. Фото: официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко вручил звезду Героя Украины лидеру раскольников Филарету. Фото: официальный сайт президента Украины
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, украинский президент Петр Порошенко вручил звезду Героя Украины лидеру раскольников Филарету. При этом глава незалежной выразил мнение, что эта награда «абсолютно заслуженная». Также лидер соседнего государства назвал бывшего предстоятеля неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата «духовным лидером украинского народа».

«Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа. Поэтому я принял решение присвоить вам звание Героя Украины. Подчеркиваю, что ваша награда - абсолютно заслуженная», - приводит слова Порошено официальный сайт президента Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января украинский лидер Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви Филарету звание Героя Украины. Кстати, при присвоении этого звания вручается орден «Золотая звезда» за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства за выдающиеся трудовые достижения. Филарет получил обе награды.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров