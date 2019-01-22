Песков заявил о необходимости укреплять доверие между Россией и Японией

СЕГОДНЯ 20:07 2019-01-22T20:07:20+03:00

По словам представителя Кремля, делать это лучше всего через экономику

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы нашего государства Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые состоялись ранее во вторник, 22 января, в Москве.

Как заметил представитель Кремля, в центре внимания на переговорах была экономика. Дело в том, что, по словам Пескова, через развитие торгово-экономического сотрудничества Путин намерен укрепить атмосферу взаимного доверия в российско-японских отношениях. Так как в будущем это позволит продвигаться и по вопросу заключения мирного договора.

«Необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия. Наилучшим способом сделать это - всячески развивать во всех возможных сферах торгово-экономическое сотрудничество», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. По итогам этой встречи президент РФ отметил, что в ходе беседы особое внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию Москвы и Токио.