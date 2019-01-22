2019-01-22T20:25:37+03:00
В мире

Помпео: США и Россия не обречены быть противниками

Однако, как считает глава Госдепа, Москва должна изменить свой внешнеполитический курс
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая во вторник, 22 января, по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ-2019), прокомментировал перспективы развития российско-американских отношений. В частности, он заметил, что Москва и Вашингтон не обречены на то, чтобы быть противниками.

«Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил мнение, что решения о будущем российско-американских отношений остаются за Москвой, а не за Вашингтоном. Как считает дипломат, наша страна должна изменить свой внешнеполитический курс для нормализации отношений с Соединенными Штатами.

«Мы надеемся, что они (российская сторона) вернутся к правильному курсу действий, наметят такой курс действий, который поведет их по пути верховенства закона, порядка и свободы», - сказал Помпео, речь которого транслировалась в прямом эфире на сайте Госдепа.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно госсекретарь США «откровенно» признался, что не доверяет большинству заявлений России.

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