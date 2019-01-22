Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку

СЕГОДНЯ 21:10 2019-01-22T21:10:18+03:00

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Во вторник, 22 января, стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который отвечал в том числе и за отношения с Россией и Украиной, уходит в отставку.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино, Митчелл оставит свой пост 15 февраля, после чего его обязанности начнет исполнять первый заместитель советника госсекретаря Элизабет Миллард.

«Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл был ценным и эффективным лидером и хорошим другом для наших союзников и партнеров в Европе. Мы благодарим его за службу и желаем ему и его семье всего наилучшего», - написал Палладино в своем Twitter.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Митчелл «проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря». «Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой», - подчеркнул Помпео.