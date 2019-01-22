2019-01-22T21:10:18+03:00
В мире

Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку

Уэсс Митчелл покинет свой пост в середине февраля
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс МитчеллПомощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс МитчеллФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который отвечал в том числе и за отношения с Россией и Украиной, уходит в отставку.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино, Митчелл оставит свой пост 15 февраля, после чего его обязанности начнет исполнять первый заместитель советника госсекретаря Элизабет Миллард.

«Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл был ценным и эффективным лидером и хорошим другом для наших союзников и партнеров в Европе. Мы благодарим его за службу и желаем ему и его семье всего наилучшего», - написал Палладино в своем Twitter.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Митчелл «проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря». «Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой», - подчеркнул Помпео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Песков заявил о необходимости укреплять доверие между Россией и Японией
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров