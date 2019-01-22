2019-01-22T21:28:15+03:00
Политика

МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час

В Токио прокомментировали состоявшиеся в Москве российско-японские переговоры
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве состоялись переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо АбэВ Москве состоялись переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо АбэФото: REUTERS
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МИД Японии прокомментировал переговоры премьер-министра страны Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись ранее во вторник, 22 января, в Москве.

Как отметил официальный представитель японского дипведомства Такэси Осуга, политики обсуждали вопрос заключения мирного договора в формате тет-а-тет почти час. При этом, по словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Страны восходящего солнца, между лидерами состоялся «очень откровенный обмен мнениями» по данной теме.

«Мы предполагали, что разговор один на один будет очень коротким, но он продлился гораздо дольше. Премьер-министр Абэ сообщил, что во время этой встречи один на один он провел очень откровенный обмен мнениями с президентом Путиным по вопросу мирного договора», - цитирует Осуги ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ, который в минувший понедельник прибыл в нашу страну с рабочим визитом. Причем встреча двух лидеров продолжалась в общей сложности более трех часов.

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