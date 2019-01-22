ВАДА пригрозила России отстранением от Олимпиады 2020

СЕГОДНЯ 21:45 2019-01-22T21:45:33+03:00

Это произойдет в том случае, если возникнут вопросы к достоверности данных из антидопинговой лаборатории

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Во вторник, 22 января, было обнародовано заявление ВАДА, в котором Российскому антидопинговому агентству сохранили статус соответствия. Однако же, теперь наступает следующий этап "сделки" между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством. Это - перепроверка данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

И как отмечается в отчете комитета ВАДА по соответствию России грозит отстранение от Олимпиады 2020 года в случае, если же будет выявлена фальсификация полученных данных в начале этого года данных. Это означает, что российские спортсмены и официальные лица не будут ни в каком виде допущены к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020. Соревнования пройдут в Токио.

Отметим, что ранее допинговые скандалы стали причиной санкций для российских сборных на Олимпиаде 2016 и 2018 годов. Но в сентябре 2018 года РУСАДА вернули статус соответствия антидопинговму кодексу.