2019-01-22T21:45:33+03:00
Спорт

ВАДА пригрозила России отстранением от Олимпиады 2020

Это произойдет в том случае, если возникнут вопросы к достоверности данных из антидопинговой лаборатории
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент ВАДА Крейг Риди.Президент ВАДА Крейг Риди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, было обнародовано заявление ВАДА, в котором Российскому антидопинговому агентству сохранили статус соответствия. Однако же, теперь наступает следующий этап "сделки" между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством. Это - перепроверка данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

И как отмечается в отчете комитета ВАДА по соответствию России грозит отстранение от Олимпиады 2020 года в случае, если же будет выявлена фальсификация полученных данных в начале этого года данных. Это означает, что российские спортсмены и официальные лица не будут ни в каком виде допущены к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020. Соревнования пройдут в Токио.

Отметим, что ранее допинговые скандалы стали причиной санкций для российских сборных на Олимпиаде 2016 и 2018 годов. Но в сентябре 2018 года РУСАДА вернули статус соответствия антидопинговму кодексу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пашинян и Алиев обсудили в Давосе урегулирование карабахского конфликта
Путин подписал указ, ограничивающий использование спецсигналов
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час
Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Песков заявил о необходимости укреплять доверие между Россией и Японией
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров