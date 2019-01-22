Пашинян и Алиев обсудили в Давосе урегулирование карабахского конфликта

СЕГОДНЯ 22:59 2019-01-22T22:59:11+03:00

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Во вторник, 22 января, стало известно, что в швейцарском городе Давос, где в настоящее время проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам главы армянского кабмина, в ходе этих переговоров обсуждалось урегулирование карабахского конфликта.

«В Давосе я провел неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым. Мы обменялись мнениями о переговорном процессе (урегулирования карабахского конфликта). Встреча продолжалась 1,5 часа», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией начался еще в 1988 году. Однако в ночь на 2 апреля 2016 года ситуация обострилась: в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Между тем 5 апреля того же года Баку и Ереван все же договорились о прекращении военных операций на линии соприкосновения. Но в этом районе все равно то и дело вспыхивают конфликты.