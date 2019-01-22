2019-01-22T22:59:11+03:00
В мире

Пашинян и Алиев обсудили в Давосе урегулирование карабахского конфликта

Переговоры премьера Армении и президента Азербайджана продолжались полтора часа
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, стало известно, что в швейцарском городе Давос, где в настоящее время проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам главы армянского кабмина, в ходе этих переговоров обсуждалось урегулирование карабахского конфликта.

«В Давосе я провел неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым. Мы обменялись мнениями о переговорном процессе (урегулирования карабахского конфликта). Встреча продолжалась 1,5 часа», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией начался еще в 1988 году. Однако в ночь на 2 апреля 2016 года ситуация обострилась: в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Между тем 5 апреля того же года Баку и Ереван все же договорились о прекращении военных операций на линии соприкосновения. Но в этом районе все равно то и дело вспыхивают конфликты.

Еще больше материалов по теме: «Обострение конфликта в Нагорном Карабахе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал указ, ограничивающий использование спецсигналов
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
ВАДА пригрозила России отстранением от Олимпиады 2020
МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час
Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Песков заявил о необходимости укреплять доверие между Россией и Японией
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров