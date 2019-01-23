2019-01-23T01:21:58+03:00
Политика

Отменивший встречу с Порошенко патриарх принял представителей УПЦ

Глава православного духовенства в Иерусалиме и Палестине передал свое благословение прихожанам канонической церкви на Украине
Юлия ДИВЕЕВА
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Патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III принял в своей резиденции паломников Украинской Православной Церкви. Фото: eparhiya.od.uaПатриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III принял в своей резиденции паломников Украинской Православной Церкви. Фото: eparhiya.od.ua
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Делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 22 января встретилась с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

“В своем назидательном слове паломникам с Украины святейший патриарх Феофил III отметил, что молится о мире на Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви", - говорится на сайте епархии.

Также Феофил преподнес подарки членам украинской делегации в память о паломничестве.

Ранее сообщал сайт kp.ru, глава православного духовенства в Иерусалиме 21 января отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко в связи с плохим самочувствием. 66-летний предстоятель и его церковь не признали созданную главой республики и раскольниками так называемую Православную или Святейшую церковь Украины.

Напомним, Порошенко побывал с однодневным визитом в Израиле. Там он заявил, что вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху посетит Одессу.

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