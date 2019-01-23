Отменивший встречу с Порошенко патриарх принял представителей УПЦ
Делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 22 января встретилась с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
“В своем назидательном слове паломникам с Украины святейший патриарх Феофил III отметил, что молится о мире на Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви", - говорится на сайте епархии.
Также Феофил преподнес подарки членам украинской делегации в память о паломничестве.
Ранее сообщал сайт kp.ru, глава православного духовенства в Иерусалиме 21 января отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко в связи с плохим самочувствием. 66-летний предстоятель и его церковь не признали созданную главой республики и раскольниками так называемую Православную или Святейшую церковь Украины.
Напомним, Порошенко побывал с однодневным визитом в Израиле. Там он заявил, что вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху посетит Одессу.
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