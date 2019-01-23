Абэ назвал откровенным свой диалог с Путиным

СЕГОДНЯ 01:42 2019-01-23T01:42:06+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает состоявшийся диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу мирного договора очень откровенным. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

"Премьер-министр Абэ сказал нам, что в ходе встречи тет-а-тет с президентом Путиным у него прошел очень открытый обмен мнениями с российским лидером по теме мирного договора", - цитирует его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт "КП", российский лидер, рассказывая об итогах переговоров с главой японского кабинета министров, отметил, что они прошли в деловой и конструктивной атмосфере. В ходе встречи, состоявшейся 22 января в Москве, обсуждению перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио было отведено много времени.

Напомним, японский политолог и дипломат Кадзухико Того, заявил в ноябре прошлого года, что Япония и Россия могут заключить мирный договор уже в июне 2019 года.